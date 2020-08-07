Рубль в июле сильнее ослаб к евро, чем к доллару и в целом к корзине ключевых иностранных денежных единиц, свидетельствуют данные вышедшей в пятницу сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июле 2020 года» .

К доллару рубль ослаб в июле по сравнению с июнем на 2,9% по номинальному курсу. Средний номинальный курс доллара за июль равнялся 71,28 рубля (против 69,22 рубля в июне), средний курс с начала года — 69,43 рубля за доллар.

Реальный курс рубля к доллару снизился за месяц на 3,1%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослабил позиции к доллару на 11,7% по номинальному курсу и, по оценке, на 9,4% по реальному. Ослабление за январь — июль текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составило 6,4% и 4,5% соответственно.

К евро зафиксировано ослабление рубля в июле на 4,2% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 4,1%. Ослабление к декабрю 2019-го — 14,1% и 12,1% соответственно. За семимесячный период (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) ослабление рубля к евро было не таким значительным, как к доллару, и равнялось 4,6% по номинальному курсу и, в соответствии с оценкой ЦБ, 2,7% по реальному.

Средний номинальный курс евро в июле — 81,36 рубля (против 77,96 в июне), при этом по состоянию на конец отчетного месяца значение достигало 86,25 рубля за евро (на конец июня — 78,68). Средний курс января — июля 2020-го равен 76,91 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился за месяц на 3,5%, реальный, по оценке, — на 3,3%. Снижение в июле по сравнению с декабрем 2019-го составило 10,4% и 8,5% соответственно; в январе — июле оно равнялось 3% и 2,8% в годовом выражении.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами России сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия.