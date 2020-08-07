Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,54% и составил 2 972,35 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,86% до отметки 1 271,43 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,45%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 2,85%, «Норильского никеля» — на 2,42%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,48%, «Газпрома» — на 1,02%.

В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение от локальных максимумов на ухудшении внешнего фона, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Давление на российские бумаги оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 44,5 доллара за баррель. При этом ситуация на западных фондовых площадках сдерживала продажи на нашем рынке», — комментирует эксперт.

Он напоминает, что российский рынок с первой попытки не смог преодолеть отметку 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. Одной из причин этого стал навес длинных позиций, по которым игроки предпочли зафиксировать прибыль после почти безоткатного роста с середины июля. «При этом в рамках предстоящей недели отступление от локальных максимумов может продолжится на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2 900—2 950 пунктов», — допускает аналитик.