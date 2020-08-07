Рубль завершил основную валютную сессию пятницы разнонаправленно к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 51 копейку к предыдущему закрытию и составил 73,79 рубля. С начала торговой сессии было проведено 40,6 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,32—73,925 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,9 рубля, уменьшившись на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,8 тыс. сделок на 170 млн евро по курсам от 86,6375 до 87,3625 рубля за евро.

Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Давление на национальную валюту оказывала динамика цен на нефть, а разнонаправленное движение основных мировых валют вызвано снижением пары евро/доллар. При этом пара доллар/рубль закрепилась в верхней половине диапазона 70—75 рублей, где может перейти в консолидацию в рамках следующей недели в отсутствие поводов для направленного движения», — комментирует эксперт.