Банк России не обсуждает изменение инфляционной цели, которая сейчас составляет 4%. Об этом, как передает ТАСС, заявил в интервью Bloomberg глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Изменение цели по инфляции Банком России не обсуждается. С момента введения режима таргетирования инфляции прошло менее шести лет, из которых только три с половиной года мы находимся вблизи цели по инфляции. Это слишком короткий срок, чтобы уточнять цель», — сказал он.

Тремасов отметил, что рынок должен убедиться в способности регулятора контролировать инфляцию на заданной цели на протяжении длительного периода, тогда и дальнейшие действия ЦБ будут вызывать большее доверие.



«Если говорить о годовой инфляции, то на ее уровень и динамику сейчас сильное влияние оказывает эффект базы расчета. Во втором полугодии годовая инфляция будет повышаться с 3,2% в июне до 3,7—4,2% по итогам 2020 года», — сказал он.