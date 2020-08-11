Структурный профицит ликвидности российского банковского сектора увеличился в июле на 0,9 трлн рублей до 2,1 трлн. Такие данные приводятся в обзоре Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В среднем за июльский период усреднения обязательных резервов его величина изменилась незначительно, составив 1,9 трлн рублей (в июньском периоде усреднения — 1,7 трлн)», — уточняется в материале.

Регулятор поясняет, что рост профицита ликвидности на начало августа «связан в первую очередь с перераспределением кредитными организациями средств между корреспондентскими и депозитными счетами в Банке России в рамках выполнения ими усреднения обязательных резервов».

«Совокупное влияние факторов формирования ликвидности при этом было близким к нейтральному — отток средств составил менее 0,1 трлн рублей. Операции по бюджетному каналу, как и ранее, способствовали притоку средств, однако его величина была меньше, чем в прошлом месяце. В июле поступления в бюджет за счет основных налогов увеличились по сравнению с июнем. В частности, налог на прибыль восстановился до уровня прошлого года. Бюджетные расходы при этом несколько снизились. Это может быть связано в том числе с календарным фактором: из-за того, что 1 июля 2020 года было нерабочим днем, часть выплат семьям, имеющим детей, поступила в банки в конце июня. При этом население получило эти деньги в начале июля. Как и месяцем ранее, превышение расходов расширенного правительства над его доходами было профинансировано в основном за счет снижения остатков средств федерального бюджета в Банке России, а также размещения ОФЗ и операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Задолженность банков по операциям Федерального казначейства при этом, напротив, несколько возросла. Отток ликвидности за счет роста объема наличных денег в обращении незначительно превысил совокупный приток средств по данным бюджетным операциям. При этом во второй половине месяца спрос на наличные деньги снизился и приблизился к традиционной сезонной динамике», — анализирует ситуацию регулятор.

Ожидается, что по мере сворачивания ограничительных мер и возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно возвратится к уровням, наблюдавшимся до пандемии. Соответственно, объем наличных денег в обращении будет постепенно сокращаться, но, вероятно, этот процесс частично растянется и на первую половину 2021 года. С учетом этого прогноз изменения объема наличных денег в обращении в 2020 году повышен с 0,4—0,6 трлн до 1,4—1,6 трлн рублей.

При этом прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года снижен с 2,2—2,8 трлн до 1,4—2 трлн рублей. Это связано с повышением оценки оттока наличных денег из банков, а также с планируемыми в октябре — декабре 2020 года дополнительными продажами иностранной валюты. В материалах Центробанка уточняется, что «нетто-объем указанных дополнительных продаж иностранной валюты составит 185 млрд рублей, что соответствует взаимозачету объема продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом акций Сбербанка, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и марте — апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте — апреле упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила».



Относительно ситуации с валютной ликвидностью сообщается, что ее стоимость на российском рынке в отчетный период росла «в условиях сокращения валютного предложения со стороны отдельных банков, обслуживающих экспортеров, что связано с сокращением экспорта нефти из России в июле». «Помимо этого предложение валюты снижали также нерезиденты, которые сокращали короткие позиции по рублю, что оказывало дополнительное давление на базис», — добавляют в ЦБ.

