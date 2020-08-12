Банк России установил официальные курсы валют на 13 августа.

Курс доллара вырос на 8,29 копейки, составив 73,2351 рубля (73,1522 рубля на 12 августа). Курс евро увеличен на 3,14 копейки до 85,956 рубля (85,9246 рубля на 12 августа).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,19 рубля (плюс 8 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,15 рубля (плюс 28 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,01—73,34 рубля за доллар и 85,74—86,2 рубля за евро.