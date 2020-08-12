Украинский государственный Ощадбанк, название которого переводится на русский язык как «Сбербанк», объявил о победе над Сбербанком России в судебном разбирательстве за право использовать на Украине наименование «Сбербанк». Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду пресс-служба украинской кредитной организации.

«Ощадбанк выиграл дело, рассмотрение которого длилось более четырех лет, — говорится в сообщении. — Во время судебного разбирательства проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон».

Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской «дочки» Сбербанка России в Сбербанк и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку «Сбербанк», что может вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение.

«Победу в этом деле нельзя переоценить. Это важный этап в истории защиты Ощадбанком прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование «Сбербанк» на территории Украины», — прокомментировал ситуацию председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.



Весной 2017 года по решению Совета национальной безопасности Украины против российского ПАО «Сбербанк» были введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы страны, а госструктурам — размещать деньги на его счетах.