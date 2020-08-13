Чистая прибыль «МегаФона» во II квартале 2020 года выросла на 35,2% до 4 млрд рублей, говорится в релизе компании.

«Чистая прибыль выросла на 35,2% в результате повышения операционной эффективности. В значительной мере на показатель повлияло сокращение затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки», — сказано в сообщении.

Выручка сократилась на 8,3% и составила 78,5 млрд рублей. Показатель OIBDA уменьшился на 8,4% до 35,6 млрд рублей, рентабельность OIBDA стабильна на уровне 45,4%. Общий долг «МегаФона» снизился на 17,7 млрд до 357,4 млрд рублей.

Количество абонентов в России сохранилось на уровне 75,4 млн.