Российские фермеры и сельхозкооперативы получили возможность использовать льготные инвестиционные кредиты и средства грантовой поддержки для приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта. Соответствующие изменения внесены в приказ Минсельхоза России «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» и иные документы, сообщается на сайте ведомства.

Согласно нововведению, предусмотрена возможность финансирования приобретения малыми формами хозяйствования торговых объектов и торгового оборудования за счет средств льготных инвестиционных кредитов в рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза. Также дополнен перечень оборудования и техники, которые можно приобретать за счет грантов: включены торговое оборудование и спецтранспорт для перевозки и реализации продукции. Документ направлен на регистрацию в Минюст.

«Принятые меры позволят фермерам значительно расширить рынки сбыта, организовать собственные торговые точки и кооперативные рынки, в том числе сети магазинов фермерской продукции», — подчеркивают в Минсельхозе.



Изменения приняты в рамках проводимой ведомством работы по повышению эффективности мер государственной поддержки фермеров и создания условий для увеличения объемов реализации сельскохозяйственной продукции в стране, отмечается в релизе.