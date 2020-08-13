Рубль подорожал по отношению к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,03 рубля, что на 68 копеек ниже уровня завершения предыдущих торгов. Евро в указанный момент времени стоил 86,32 рубля (минус 52 копейки).

С начала торгового дня было проведено 37,8 тыс. сделок с долларом более чем на 2 млрд долларов и 5,5 тыс. операций с евро на 216 млн евро. Диапазоны котировок равнялись 73—73,78 рубля за доллар и 86,3—87,24 рубля за евро.



«Рубль дорожает синхронно с фондовым рынком, что… указывает на оживление интереса со стороны зарубежных инвесторов», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, ослаблению американской валюты способствовали благоприятные данные по рынку труда в США: «Количество первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось ниже ожиданий рынка и впервые с марта текущего года опустилось ниже 1 миллиона».

«В то же время общая ситуация на глобальных площадках выглядела неоднозначной, и говорить об улучшении аппетита инвесторов к риску в связи с падением доллара на площадках EM можно было лишь с натяжкой, — полагает аналитик. — Более вероятно, что рубль и валюты-аналоги укреплялись вслед за турецкой лирой, которая в последние дни корректировалась после серьезной девальвации, двигая за собой вверх и другие валюты EM».

Кравченко уточняет, что потери евро на российском рынке к концу дня были меньше, чем у доллара, в связи с укреплением пары евро/доллар на международных рынках.

«Национальная валюта, как и наш фондовый рынок, в рамках сегодняшней сессии проигнорировала преобладание продаж на рынке энергоносителей. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не давала дополнительных ориентиров инвесторам. Несмотря на это рубль смог показать уверенный рост. В результате пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в верхней половине диапазона 70—75 рублей, не имея идей для направленного движения. На наш взгляд, данная тенденция может сохраниться до конца недели», — пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя сегодняшнюю динамику, делает оговорку, что «крепкий рубль неудобен и неэффективен при текущих вводных».