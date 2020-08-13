Резкое сокращение инвестиций в разведку и добычу нефти на фоне обвала цен этой весной может стать причиной возврата цен на нефть к докризисным уровням уже в 2021 году, считает комиссар техасского регулятора добычи нефти Райан Ситтон. Опрошенные ТАСС аналитики подтвердили: если спрос продолжит восстанавливаться набранными темпами и новой серии локдаунов из-за коронавируса не произойдет, то дефицит предложения подтолкнет цены нефти вверх.

Стоимость североморской нефти Brent уже вторую неделю подряд держится выше 45 долларов за баррель, котировки нефти WTI также поднялись и находятся выше 42 долларов за баррель. «В 2021 году нефть пробьет 70 долларов за баррель», — написал в среду в своем Twitter Ситтон. Весной этого года он стал известен как сторонник регулируемого сокращения добычи нефти в США и сотрудничества с ОПЕК+.

Он привел несколько аргументов. «Количество буровых вышек в США упало на 65%, запасы нефти за последние шесть недель снизились на 22 млн баррелей, число вышек в Венесуэле равняется нулю, инвестиции нефтяных компаний сократились на 50 млрд долларов», — перечислил Ситтон. При этом спрос и предложение на рынке нефти уже практически сбалансировались (90 млн и 92 млн баррелей в сутки соответственно). «А сколько нефти в мире будет добываться через год, когда спрос достигнет 100 млн баррелей в сутки?» — задается вопросом он.

Возвращение цен к докризисным уровням в 70 долларов за баррель возможно, соглашается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Однако такой сценарий реален, если восстановление спроса окажется устойчивым, то есть вторая волна кризиса не материализуется. «Более вероятно, что при устойчивом восстановлении спроса страны ОПЕК+ решат завершить сделку досрочно, чтобы избежать сильного дефицита на рынке и не допустить сильного роста добычи сланцевой нефти», — полагает эксперт. Fitch свой прогноз по цене нефти на 2021 год пока не меняло — в среднем 45 долларов за баррель.

«Этой весной мы увидели просто коллапс капитальных затрат в нефтяной отрасли, они сократились на 30—40%, и сейчас в нефть никто попросту не инвестирует. Поэтому согласен, да, что есть риск скорее повышения цен, чем снижения», — комментирует аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян. В американском секторе добычи он также не видит признаков скорого восстановления бурения на фоне сильного сокращения затрат и банкротств.



В то же время если осенью опасения по поводу новой волны карантинов оправдаются, то о росте цен на нефть можно снова забыть, отмечает Костанян. Ранее Международное энергетическое агентство и ОПЕК ухудшили прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году из-за высоких рисков, связанных с пандемией коронавируса.