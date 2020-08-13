Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте владельца и генерального директора ОАО «Объединение «Мастер» Феликса Бажанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

«Постановлением Тверского районного суда в отношении Бажанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента задержания Бажанова в РФ», — уточнили в суде.

Бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Феликс Бажанов являлся собственником банка «Мастер-Капитал».



На прошлой неделе стало известно, что Бажанов объявлен в международный розыск; по данным источников ТАСС, он вместе с бывшим председателем правления «Мастер-Капитала» (лицензия отозвана 20 февраля 2018 года) Владимиром Викторовым обвиняется в хищении более чем 1 млрд рублей из банка (прим. Банки.ру).