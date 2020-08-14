За рубеж из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам могут не выпустить почти 4 млн россиян, пишут «Известия» . Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов. В числе невыездных на 1 июля числилось 3,9 млн должников, что на 10,1% (363,3 тыс.) больше по сравнению с годом ранее, сообщили в ведомстве. Также возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов: на 1 июля у приставов в работе было уже почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн по кредитам, 2,6 млн по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. по алиментам. Наибольшее количество постановлений о взыскании алиментов отмечено в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях. По штрафам ГИБДД — в Москве и Подмосковье.

По мнению заведующего Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексея Белянина, в целях экономии в период пандемии должники откладывали оплату ЖКУ. Количество автомобильных штрафов также возросло из-за карантина, уверен он. Как отметил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, скорее, речь идет о штрафах, наложенных до пандемии. То есть нарушения были зафиксированы в ноябре — декабре, а период оплаты пришелся на весну. Также рост числа уклонившихся от выплат объясняется не только финансовыми трудностями, но и принципиальной позицией водителей.

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По словам гендиректора Национальной службы взыскания Романа Волосникова, в первом полугодии 2020 года доля должников, которые не платят из-за финансовых трудностей, составила 70%. Число убежденных неплательщиков в этом году по сравнению с прошлым снизилось в два раза. Сейчас они составляют 10% в общем сегменте, отметил Волосников. Остальные 20% ссылаются на различные причины уклонения от выплат. Если принимать в расчет, что потенциально невыездными считаются те, кто имеет просроченную задолженность от 30 тыс. рублей, а срок просрочки более трех месяцев, то в настоящее время таких должников может быть около 8 млн человек, заметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. В коллекторских организациях подчеркнули, что если раньше мера по закрытию границ была эффективной, особенно в отпускной период, то во время пандемии ее действенность заметно снизилась: граждане знают, что данная мера никак не повлияет на их образ жизни, поэтому не имеет смысла ее опасаться.