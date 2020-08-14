ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 15 августа.

Курс доллара понизился на 39,1 копейки, составив 73,2157 рубля (73,6067 рубля на 14 августа). Курс евро снизился на 63,07 копейки, до 86,4092 рубля (87,0399 рубля на 14 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 14:47 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 35 копеек и составил около 73,3 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 41 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,61 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,92—73,49 рубля за доллар и 86,13—86,81 рубля за евро.