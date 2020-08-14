Рубль укрепил позиции по итогам основной валютной сессии пятницы, но лишь незначительно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,82 рубля, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на 18:57 равнялся 86,15 рубля (минус 5 копеек).

С начала торгового дня было проведено около 34,6 тыс. сделок с долларом на сумму порядка 2 млрд долларов и 4,4 тыс. сделок с евро на 190 млн евро. Курсы составляли от 72,8 до 73,49 рубля за доллар и от 86,13 до 86,81 рубля за евро.



«Волатильность в рубле кажется выраженной, но сделай шаг назад, и станет видно, что на самом деле тут не происходит ровным счетом ничего, кроме закрепления в логичных диапазонах», — комментирует рыночную динамику старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов ожидает на следующей неделе «преимущественно бокового тренда». «Однако не исключен краткосрочный подъем доллара до 75, если произойдет коррекция в нефти», — говорится в его комментарии.