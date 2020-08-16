Клиенты инвестиционной компании «Велес Капитал» могут переводить средства на свой брокерский счет через Систему быстрых платежей, сообщает пресс-служба организации.



Система быстрых платежей (СБП) — сервис платежной системы Банка России. Чтобы пополнить счет с его помощью, необходимо войти в личный кабинет на сайте брокера, указать сумму перевода до 600 тыс. рублей, после чего формируется индивидуальный QR-код для сканирования смартфоном или платежная ссылка для перехода в мобильное приложение банка, поддерживающего платежи через СБП.

Средства поступают брокеру моментально и в полном объеме.

Открыть брокерский счет в инвестиционной компании «Велес Капитал» можно дистанционно с помощью СМЭВ или портала «Госуслуги» и получить таким образом возможность торговать на российских и зарубежных фондовых площадках, а также консультационную поддержку экспертов одной из старейших инвестиционных компаний России.