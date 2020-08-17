Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Межпромбанка продолжает судиться за зарубежные активы экс-бенефициара банка и бывшего сенатора Сергея Пугачева, задолжавшего кредиторам 75,6 млрд рублей, следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.

«Продолжается судебная работа в целях обращения взыскания на виллы Пугачева С. В. во Франции и на острове Сен-Бартелеми», — говорится в определении. Находящийся в Карибском регионе остров Сен-Бартелеми, который называют «островом миллиардеров», входит в состав французских заморских территорий.

В судебном акте отмечается также, что в настоящее время осуществляются мероприятия по реализации принадлежащих Пугачеву объектов недвижимости «Олд Баттерси Хаус» и «Глиб Плейс» в Лондоне. Также проводится судебная работа в отношении особняка в поселке Горки-10 Московской области.

Арбитраж в Париже отклонил требования экс-банкира Пугачева о взыскании с России 14,5 млрд долларов Россия добилась отклонения всех требований бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка.

В связи с продолжающейся работой по наполнению конкурсной массы Межпромбанка суд по ходатайству АСВ продлил конкурсное производство в отношении этой кредитной организации до 7 февраля.