Россия добилась отклонения всех требований бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ), экс-сенатора Сергея Пугачева о выплате ему 14,5 млрд долларов, говорится в сообщении Минюста РФ.



«22 июня стало известно, что, рассмотрев доводы Российской Федерации, состав арбитража отказал в удовлетворении всех требований Пугачева», — говорится в сообщении. Минюст уточнил, что решение было принято в Париже.

По данным ведомства, в 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Франции о защите капиталовложений. Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора по данному соглашению были нарушены. Заявленный размер его требований без учета процентов превышал 14,5 млрд долларов.

«Российская Федерация, представляемая Минюстом России, оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева. В частности, ответчик со ссылкой на многочисленные доказательства заявлял, что Пугачев не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению», — говорится в сообщении.



Отмечается, что, оценив часть этих возражений как вопросы предварительного характера, состав арбитража согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования Пугачева. Он также должен возместить российскому бюджету расходы на арбитражное разбирательство в размере, эквивалентном 5,8 млн долларов.

Таким образом, России удалось добиться полной победы в споре с Пугачевым и отклонения требований на сумму более 14,5 млрд долларов уже на этапе рассмотрения вопроса о наличии юрисдикции.

«Доводы, приведенные в арбитражном решении по делу Пугачева, подтверждают соответствие международному праву позиции Российской Федерации и в других разбирательствах по искам лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований (в том числе в «крымских арбитражах» и процессах по искам бывших акционеров «ЮКОСа»)», — сказано в сообщении.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в действиях, которые привели к банкротству МПБ. В частности, речь идет о выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек их к субсидиарной ответственности по долгам банка в размере 75,6 млрд рублей.

В рамках дела Высокий суд Лондона в феврале 2016 года арестовал активы экс-банкира на 1,2 млрд фунтов стерлингов и запретил ему покидать страну. Однако к этому времени Пугачев уже выехал во Францию. Генпрокуратура России направляла Парижу запрос о выдаче россиянина.

В 2015 году Пугачев подал иск в арбитраж Гааги, в котором требует взыскать с России 12 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате экспроприации его активов, в том числе Енисейской промышленной компании, «ОПК Девелопмент» и других.