Суммарная выручка российских брокеров за первое полугодие составила 19,8 млрд рублей, что на 37,6% выше прошлогоднего результата, пишет «Коммерсант» . Приход розничных инвесторов на фондовый рынок улучшил их финансовые результаты. Согласно отчетности 18 крупнейших участников рынка, объем выручки только от брокерских услуг (занимают почти 76% общей выручки) вырос на 31,6%. У ряда компаний выручка от брокерских операций увеличилась в два-три раза.

Так, торговый оборот в акциях и облигациях рос, поскольку клиенты воспользовались просадкой рынка, чтобы сформировать долгосрочные портфели из подешевевших бумаг, отметили участники рынка. Также ставки по депозитам находятся на исторически минимальных значениях, поэтому все большее количество людей отдают предпочтение фондовому рынку. Ключевой тренд — приход на рынок банковских вкладчиков из-за снижения ключевой ставки.

Второй по величине статьей заработка брокеров остается консультирование и оказание информационных услуг. Объем выручки в этой категории вырос на 28%, агентских услуг — на 19%, маркетмейкерских — уменьшился на 1,8%. Также выросли остатки на счетах брокеров — на 28%, до 157 млрд рублей. Этот показатель не учитывает брокерские счета банков. Чистая прибыль по итогам полугодия по 23 компаниям составила 2,5 млрд рублей. Убыточных компаний осталось только три, тогда как год назад убытки были у семи игроков.

По мнению экспертов, текущие темпы роста могут удержаться на протяжении длительного времени.