После провала российской экономики на 12% в апреле в годовом выражении темпы сокращения экономической активности в июле — августе, вероятно, улучшились до минус 4—5% год к году, а ВВП приближается к 94—95% от докризисного уровня I квартала. Такие оценки получила британская консалтинговая компания Oxford Economics с помощью разработанного ею индекса-трекера восстановления российской экономики.

Новый индекс полезен тем, что позволяет почти в реальном времени (на еженедельной основе) оценивать, куда движется экономическая активность в России в условиях пандемии коронавируса, сообщила старший экономист Oxford Economics по развивающимся рынкам Евгения Слепцова, разработавшая этот индекс. Концептуально схожий индикатор с апреля рассчитывает Министерство экономического развития России, но ведомство предпочло не открывать к нему публичный доступ.

Восстановление экономики до 94% — впечатляющий показатель, учитывая масштабы изначального пандемического шока, отмечают в Oxford Economics. Слепцова считает, что более умеренный спад российской экономики обусловлен меньшими продолжительностью и жесткостью карантина и более низкой долей потребительских услуг по сравнению с развитыми странами.

Хотя индекс Oxford Economics включает большинство самых информативных высокочастотных статистических рядов, актуальных для России, использовать его в качестве оперативного аналога ВВП следует осторожно, прокомментировал РБК замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов: «Учитывая неглубокую историю некоторых исходных рядов и, соответственно, неполную информацию о корреляции индекса и ВВП, возможно, имеет смысл интерпретировать его все-таки как один из полезных индикаторов восстановления нормы в широком смысле».

Oxford Economics поставил Россию на 15-е место среди 41 крупнейшей экономики мира по степени структурной уязвимости к пандемии, между Швецией и Бельгией (чем ближе к первому месту, тем выше риски). Степень риска для России оценивается как средняя.