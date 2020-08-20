Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не хотят увеличивать длину своего облигационного портфеля, пишет «Коммерсант» . Дюрация субпортфелей рублевых облигаций, входящих в пенсионные накопления НПФ, после небольшого роста в I квартале снова начала стагнировать, свидетельствуют данные ЦБ. В I триместр она вплотную приблизилась к трем годам и сохранилась приблизительно на прежнем уровне до конца первого полугодия. За прошлый год дюрация также не росла и оставалась на уровне 2,9 года.

Влияние на структуру и, соответственно, дюрацию портфелей НПФ оказывает большое количество факторов, которые нельзя оценить по отдельности, признают в ЦБ. Одной из возможных причин стагнации дюрации облигационных портфелей НПФ является недостаточное количество долгосрочных выпусков качественных эмитентов, отметили в регуляторе. Так, за последние полгода доля обращающихся на рынке долгосрочных корпоративных бондов с рейтингом от КРА BB+ и выше находилась на уровне 15%. Доля коротких бумаг увеличилась с 29,5% до 34,3%, ссылается регулятор на данные Сbonds. За прошлый год доля долгосрочных облигаций снизилась на 3,9 процентного пункта (п. п.), а доля краткосрочных, наоборот, выросла на 7,6 п. п.

По мнению ЦБ, в портфеле НПФ по ОПС есть и положительные тенденции — наблюдается снижение интереса НПФ к краткосрочным ценным бумагам. С начала 2018 года доля инструментов с дюрацией до одного года сократилась почти в два раза, в то время как значительно увеличились доли инструментов с дюрацией от одного до трех лет (рост на 17,4 п. п.), а также от трех до пяти лет (рост на 9,4 п. п.), пояснили в ЦБ.

По словам экспертов, длинные бумаги выпускают только эмитенты с очень высоким кредитным качеством (выше ruAA-), что создает дефицит таких долгосрочных инструментов. Поэтому при нестабильной макроэкономической обстановке и отсутствии большого притока средств институциональных инвесторов в облигационный рынок ожидать взрывного роста предложения длинных бумаг не стоит.