«БКС Мир инвестиций» обновил мобильное приложение «Мой брокер. Мир инвестиций», говорится в релизе компании.

Так, в разделе «Портфель», помимо возможности группировать вложения по классам активов (акции, облигации, фонды), теперь можно увидеть разделение на зарубежный рынок (инвестиции в долларах), российский рынок (инвестиции в рублях) и готовые решения.



«Новый экран «Анализ» позволяет отследить размер заработка на инвестициях. Здесь учтены результаты по закрытым позициям, полученным дивидендам и купонам... Раздел «Котировки» переименован в «Рынки», где ценные бумаги теперь разделены по валютам. В «Российских рынках» собраны все ценные бумаги в рублях. На этом же экране удобно расположены новости и инвестиционные идеи по рублевым активам. В «Зарубежных рынках» — все ценные бумаги в долларах и евро, инвестиционные идеи и новости по ним. В пространстве «Готовые решения» раздела «Рынки» расположены ноты и ПИФы компании «БКС». Кроме того, теперь уведомления о достижении цены будут всегда под рукой, так как «переехали» в раздел «Рынки», — отмечается в сообщении.

В новом разделе «Связь» собран функционал для коммуникаций с клиентами, которые могут как написать в чат поддержки, так и позвонить менеджеру или трейдеру.

Обновлен и внешний вид раздела «Еще», где все доступно в цифровом формате. Теперь стало удобнее получать брокерские и депозитарные отчеты, изменять тариф, пополнять счет или выводить деньги. Здесь же доступна справка 2-НДФЛ, а также справка 1042-S для тех, кто торгует американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже, заключили в БКС.