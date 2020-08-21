ЦБ вынес два постановления о привлечении банка «Восточный» к административной ответственности за нарушение требований по представлению информации на финансовых рынках. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.

Постановления вынесены по части 1 статьи 15.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках»). Речь идет о не составляющем уголовного деяния непредставлении или нарушении эмитентом порядка и сроков представления информации или уведомлений, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, либо ее представлении не в полном объеме, представлении недостоверной или вводящей в заблуждение информации.

Согласно сведениям, которые Центробанк зашифровывает в номерах постановлений, одно из них, от 14 мая 2020 года и не вступившее пока в законную силу, вынесено в отношении должностного лица. Другое постановление, от 12 марта этого года, вступило в силу 21 августа. В его номере не содержится обозначения, указывающего, применено ли оно к должностному или юридическому лицу.

Санкция части 1 статьи 15.19 КоАП предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до одного года и штраф для юридических лиц в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Согласно информации в номерах постановлений ЦБ, по обоим назначен штраф.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.