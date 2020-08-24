Новых решений о возобновлении международного авиасообщения пока нет, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом пишет «Российская газета» .

Ранее сообщалось, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (лишь Шанхай).

В конце марта текущего года в связи с пандемией Россия практически полностью закрыла международное авиасообщение. До августа выполнялись лишь рейсы для доставки российских и зарубежных граждан на родину, а также единичные рейсы авиаперевозчика «Аэрофлот» в Лондон, Рим, Франкфурт и другие крупные города для лиц, у которых имеется вид на жительство.

Регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией было восстановлено с 1 августа, с 10-го возобновились прямые рейсы на курорты (в Анталью, Бодрум, Даламан), с 15-го открыто авиасообщение со Швейцарией для обладателей вида на жительство.