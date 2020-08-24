Российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе, среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (лишь Шанхай). Об этом рассказали источники «Известий» в авиакомпаниях и аэропортах. На заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с этими странами. Решение ожидалось к концу прошлой недели, но его так и не огласили, сообщили собеседники издания. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба 25 августа.

В Росавиации сообщили, что не комментируют вопрос возобновления международного сообщения, обсуждение которого идет в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

Открытие всех международных направлений, которые обсуждались на оперативном штабе, существенно не повлияет на доходы перевозчиков и аэропортов, считают источники издания. По всей видимости, полеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут организованы по тому же принципу, что и полеты в Швейцарию, — только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу или в медицинские учреждения, полагают собеседники в российской авиакомпании.

В Госдуме предложили субсидировать авиаперелеты для всех россиян Точные размеры субсидирования могут быть понятны после определения числа конкретных субсидируемых направлений и видов транспорта.

По словам источника в одной из чартерных авиакомпаний, пассажиропоток в Иорданию никогда не был большим. Если говорить о Египте, то из Каира долго добираться до Красного моря, поэтому тут тоже не стоит ожидать существенного роста перевозок. В случае возобновления рейсов в Шанхай выиграет «Аэрофлот», он единственный выполнял туда регулярные рейсы из Москвы до пандемии. Но на первом этапе ему будет разрешен только один рейс в неделю с постепенным увеличением частоты в зависимости от ситуации с коронавирусом, считает источник.

По мнению гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, существенного роста пассажиропотока не стоит ожидать, пока не будет обоюдного с Евросоюзом разрешения на въезд туристов. Кипр, который входит в ЕС, но не является участником Шенгенского соглашения, может временно разрешить въезд россиянам, имеющим кипрскую визу, считает он.