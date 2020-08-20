Субсидировать авиаперелеты по стране раз в год стоит для всех россиян, пишет «Российская газета» . Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Как отметил депутат, эта мера даст возможность россиянам посещать, в частности, Дальний Восток, Калининград, а жителям этих регионов – выезжать в Центральную Россию. Расширить субсидирование можно и для других видов транспорта, считает Пайкин. Точные размеры субсидирования могут быть понятны после определения числа конкретных субсидируемых направлений и видов транспорта, на которые будут распространяться такие виды поддержки.

Комитет Госдумы работает над предложениями по развитию внутреннего туризма, в том числе по расширению воздушного сообщения между субъектами. В осеннюю сессию предполагается также проработать первоочередные системные меры по стимулированию предпринимательской инициативы в туристическом секторе. В частности, обсуждается предложение субсидировать процентные ставки по кредитам на строительство гостиниц и отелей под 5% годовых.