Счетная палата (СП) обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии, пишет РБК . Об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017—2019 годах. Пенсионный фонд мог открывать на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись. «Если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Тем самым размер пенсии уменьшался», — указано в отчете. Другой проблемой стало то, что один страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивался сразу нескольким людям.

Как отмечается в отчете СП, доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, в 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита. Пенсионерам доплачено 2,2 млн рублей.

За 2017—2019 годы ПФР объединил более 572,5 тыс. счетов, из которых 89,8 тыс. — счета пенсионеров, а разъединил — 2,4 тыс. (около 178 счетов пенсионеров). Всего остается еще около 650 тыс. «двойников», что составляет 0,4% от общего количества счетов, говорится в отчете Счетной палаты.

СП: средний размер страховой пенсии по старости вырос до 16,5 тыс. рублей Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной заработной платы за январь — апрель 2020 года выросло до 30,4% с 29,6% на начало года.

По данным Межрегионального информационного центра ПФР, такие счета появляются из-за того, что граждане неправильно заполняют анкеты, ошибаясь в фамилии, дате или месте рождения. Также это может произойти при открытии нового счета при изменении реквизитов, например при смене фамилии, вместо корректировки действующего счета. В этом случае ошибка случается потому, что в анкетах ПФР не требуется указывать фамилию, которая была при рождении, что является нарушением закона, отметили в СП. Большинство пострадавших от этого — женщины (56,3%), меняющие фамилию при заключении брака.

Такая же проблема выявлена с отражением сведений об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), которые в анкете ПФР не требуется указывать. В итоге ИНН попадают в пенсионную базу, если сведения о гражданине предоставляет работодатель. Также базы данных загсов, налоговой службы и ПФР не соответствуют друг другу — изменения фамилий, паспортных данных и места проживания граждан отображаются не у всех ведомств. Из-за этого пенсии недополучил 171 человек из 1 061 проверенного (16,1% случаев). После проверки им выплатили 3 млн рублей.