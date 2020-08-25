Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф ОСАГО аккуратным водителям и более высокий — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Указание вступает в силу 5 сентября.

Как напоминают в ЦБ, для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз. Это даст возможность в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.



С 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон «Об ОСАГО» по индивидуализации тарифов. Тариф будет определяться в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя. Это могут быть в том числе нарушение правил дорожного движения или иные обстоятельства: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы. Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск, подчеркивает регулятор.