Более 3,2 млн детей в возрасте от трех до семи лет получают ежемесячные выплаты, на эти цели перечислено 124 млрд рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

В министерстве напомнили, что с 1 июня 2020 года осуществляется ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, если доход в семье ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению от родителей. При этом все дополнительные сведения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.

«В настоящее время пособие назначено на 3,2 миллиона детей. На эти цели перечислено 124 миллиарда рублей», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Пермский край.



В Минтруде уточнили, что размер пособия в 2020 году составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей.