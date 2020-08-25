По итогам первого дня торгов иностранными акциями на Московской бирже было заключено свыше 7,5 тыс. сделок, совокупный объем торгов иностранными бумагами по итогам дневной и вечерней торговых сессий составил 410 млн рублей, а средний размер сделки — 54,2 тыс. рублей. Такие данные представила во вторник Мосбиржа.

В пятерку лидеров по объему клиентских операций в первый день торгов вошли Сбербанк, «Ренессанс Брокер», ИК «Велес Капитал», «Универ Капитал», «Ай Ти Инвест». Самая крупная сделка (на 1,27 млн рублей) была заключена с акциями компании AMD. Самой торгуемой бумагой 24 августа стала акция Intel. Наибольший объем торгов был зафиксирован в акциях Intel, Boeing, Nvidia, Microsoft, AT&T Inc.

Торги иностранными акциями Московская биржа запустила 24 августа, на первом этапе листинг прошли 20 бумаг компаний, входящих в индекс S&P 500. Сейчас инвесторам в ходе торгов на дневной и вечерней сессиях доступны операции с 19 бумагами, а с 7 сентября начнутся торги акциями Apple. Более поздняя дата начала торгов бумагой связана с дроблением акций компании.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях. Дивиденды по акциям будут начисляться в оригинальной валюте: по американским бумагам — в долларах США.

Все допущенные к торгам на Мосбирже акции иностранных компаний доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами. Для допуска к торгам биржа отбирает акции наиболее надежных и высококапитализированных эмитентов, подчеркивается в релизе. Не планируется допуск производителей табачных и алкогольных изделий, препаратов из марихуаны и организаций финансового сектора, чьи дочерние организации совершают операции на рынках Мосбиржи.

Как и российские ценные бумаги, акции иностранных эмитентов торгуются с расчетами на второй день после сделки (T+2) и частичным обеспечением. Риск-параметры по акциям иностранных эмитентов опубликованы на сайте биржи.



«Доступ инвесторам к торгам иностранными акциями на Московской бирже в первый день предоставили крупнейшие брокеры и банки на российском рынке: Сбербанк, «ФК Открытие», «Атон», «Алор+», «Ай Ти Инвест». Ликвидность по иностранным ценным бумагам на московской площадке обеспечивают маркетмейкеры — ведущие российские брокерские компании. В их числе «Ренессанс Брокер», «Алор+», ИК «Велес Капитал», «Универ Капитал». В перспективе перечень брокеров и маркетмейкеров планируется расширить», — говорится в релизе Мосбиржи.