Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет «Коммерсант» . Поправки касаются единого реестра субъектов МСП, который ведет налоговая служба. Пока он обновляется лишь один раз в год — 10 августа, место в нем дает бизнесу право на использование льготных налоговых режимов, доступ к дешевым кредитам, преимущества при участии в закупках. По состоянию на 25 августа 2020 года в него вписаны 5,6 млн субъектов, из них микропредприятий — 5,4 млн, малых — 219 тыс., средних — 18 тыс.

По словам представителя Минэкономразвития, во время действия основных ограничений в связи с пандемией ФНС оперативно обновляла реестр, для того чтобы пострадавший бизнес мог своевременно получить необходимую помощь. В министерстве считают, что будет логично распространить эту практику и дальше. Необходимые для этого поправки о ежемесячном обновлении реестра были подготовлены по поручению правительства.

Численность МСП сокращается на фоне роста числа их сотрудников В реальности кризис МСП в ощутимой мере повлиял на занятость в основном в Москве.

В ФНС подтвердили, что служба этой весной внепланово обновляла реестр, в результате в него были дополнительно внесены еще более 100 тыс. предприятий. Более частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке, отметили в службе.

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, ежемесячное обновление сделает реестр более актуальным в части соответствия предприятий критериям, не относящимся к годовой выручке. В кризисный период доступ к государственным льготам и мерам поддержки для малого бизнеса особенно важен, а техническая инфраструктура ФНС достигла такого уровня, что позволяет с легкостью актуализировать информацию намного чаще одного раза в год, процитировала бизнес-омбудсмена его пресс-служба.