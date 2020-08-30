Банк «Открытие» предложил своим клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям электронное подключение услуг инкассации, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь предприниматели могут подписать документы на услуги инкассации без посещения отделения банка. Для подключения доступна как классическая инкассация, так и инкассация с помощью автоматической депозитной машины (АДМ).

«Чтобы воспользоваться сервисом, клиенты могут подать заявку любым удобным способом — через интернет-банк «Бизнес-Портал», сайт банка или кол-центр. Согласовать и подписать договор можно в режиме онлайн», — говорится в релизе.

Клиент подписывает документы с помощью простой электронной подписи (ПЭП).

