Чистая прибыль банка «Восточный» за первые шесть месяцев 2020 года составила 632 млн рублей. Таковы данные отчетности по МСФО.



Капитал банка увеличился на 4,2%, или 1,2 млрд рублей, и составил 30,8 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года — 29,6 млрд рублей).



«Кредитный портфель банка составил 106 млрд рублей, снизившись на 4,9% по сравнению с началом года вследствие сокращения общего спроса из-за ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции. Вложения в высоколиквидные долговые бумаги выросли на 8,8 млрд рублей до 17,4 млрд рублей по сравнению с портфелем ценных бумаг на 31 декабря 2019 года. Активы банка составили 187,4 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Текущий объем средств физических лиц снизился на 4,2% по сравнению с началом года и составил 141,6 млрд рублей. «Данное снижение наряду со снижением процентных ставок привело к сокращению процентных расходов. Сокращение средств клиентов — результат гибкого управления ликвидностью вследствие сокращения темпов кредитования. При этом банк продолжает сохранять высокий запас ликвидности», — заключили в банке.