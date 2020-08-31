Банк России установил официальные курсы валют на 1 сентября.

Курс доллара понизился на 83,43 копейки, составив 73,8039 рубля (с 74,6382 рубля на 31 августа). Курс евро опустился на 91,82 копейки до 87,8266 рубля (с 88,7448 рубля на 31 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 14:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,86 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:05 мск стоил 88,13 рубля (плюс 7 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,61 до 74,38 рубля за доллар и от 87,61 до 88,59 рубля за евро.