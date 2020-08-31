Минфин РФ внес в правительство РФ законопроект о сохранении в 2021 году фиксированного размера страховых взносов для ИП на уровне 2020-го, сообщается на сайте ведомства.

«Минфин внес в правительство РФ законопроект о сохранении в 2021 году фиксированного размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на уровне 2020 года. Это обязательные взносы в фонды медицинского и пенсионного страхования. Отказ от их индексации по установленному ранее порядку позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии», — сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Так, начиная с 2022 года индексация платежей будет возобновлена, однако на меньшие суммы, чем предполагалось ранее до ухудшения ситуации в экономике. Планируемый размер страховых взносов на ОПС для ИП составит 32 448 рублей в 2021 году, 34 445 рублей — в 2022-м, 36 723 рубля — в 2023-м. Планируемый размер страховых взносов на ОМС для них составит 8 426 рублей в 2021 году, 8 766 рублей — в 2022-м, 9 119 рублей — в 2023-м.