Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 40 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,4075 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44,95 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,605—74,48 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,9 рубля, увеличившись на 84 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,3 тыс. сделок на 315,6 млн евро по курсам от 87,605 до 89,0275 рубля за евро.

Доллар и евро сегодня без сильного продвижения от пятничных уровней, замечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Рынок пытается нащупать локальное дно по обеим парам, прежде чем двинуться дальше вверх. Мы ожидаем на ближайшей сессии доллар до 74,7 и евро до 89,2», — комментирует эксперт.