Фондовые торги в РФ стартовали в среду в «зеленой зоне», однако затем динамика изменилась, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10:10 мск прибавил 0,49% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 989,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,2% и равнялся 1 277,05.



В последующие минуты индекс РТС приближался к отметкам закрытия и позже ушел в «красную зону». На 10:16 мск индекс Мосбиржи в плюсе на 0,26%, индекс РТС — в минусе на 0,13%, значения индикаторов составляют 2 982,61 и 1 272,87 пункта соответственно.

Аналитики ожидали роста индексов. «Утром российские фондовые индексы… вероятно, будут предпринимать попытки роста благодаря оптимистичному внешнему фону», — прогнозировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны», — комментировала она обстановку на рынках перед началом российской сессии.

«Сегодня в ходе торгов, с учетом оптимистичных настроений на глобальных рынках, индекс Мосбиржи способен протестировать отметку в 3 000 пунктов и предпринять попытку вернуться в диапазон 3 000—3 050 пунктов», — написал незадолго до начала торгов главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.