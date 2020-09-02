Минфин России на аукционе в среду, 2 сентября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года на 27,783 млрд рублей при спросе 34,88 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 111,81% от номинала, средневзвешенная цена — 6,09% от номинала. Выручка от размещения — 31,862 млрд рублей.

На предыдущем аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом на 187,605 млрд рублей при спросе 314,757 млрд.