Минфин РФ в августе 2020 года направил 3,556 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, говорится в сообщении министерства.

«В августе 2020 года в соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 года № 1387 «О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния» часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 21,4 млн долларов США, 18 млн евро и 3,6 млн фунтов стерлингов была реализована за 3 556,1 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ФНБ по состоянию на 1 сентября 2020 года составил около 13,257 трлн рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно 177,612 млрд долларов США.

Как отмечает Минфин РФ, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 53,156 млрд долларов; 45,782 млрд евро; 8,875 млрд фунтов стерлингов; 262,2 млн рублей. На депозитах в «ВЭБ.РФ» — 580,502 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств размещено 3 млрд долларов. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 254,846 млрд рублей и 4,113 млрд долларов. В привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,433 млрд рублей; в обыкновенные акции Сбербанка — 2,562 трлн рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 сентября 2020 года составил эквивалент 8,91 трлн рублей, или 119,379 млрд долларов (7,8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).