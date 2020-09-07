Фондовые торги в РФ завершились в понедельник разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,37% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 932,29 пункта. Индекс РТС ушел в минус на 0,12% — к отметке 1 218,52.

Бумаги «Яндекса» прибавили в цене 1,6%, Московской биржи — 0,78%, «Полюса» — 0,68%, «Норильского никеля» — 0,16%, МТС — 0,13%. Акции «Газпрома» подешевели на 1,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,4%, Mail.ru — на 0,81%, Сбербанка — на 0,77%, «Магнита» — на 0,6%.



«Продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 42 долларов за баррель. Поддержку же нашему рынку оказала динамика европейских площадок, где к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2,3%. Отметим отсутствие торгов в США, где сегодня отмечается День труда», — перечислил факторы, влиявшие в понедельник на динамику российского фондового рынка, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич незадолго до окончания торгов.

По его оценке, в целом «российский рынок продолжает движение под среднесрочным восходящим трендом, берущим начало от минимумов года, что говорит в пользу дальнейшего снижения, ближайшей целью которого может выступать поддержка, расположенная на уровне 2 850 пунктов» по индексу Мосбиржи.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, тот факт, что индекс РТС на фоне давления не пошел в понедельник ниже 1 210 пунктов, «указывает на сохранение умеренно позитивного настроя среди игроков. Инвесторы явно закладывают то, что коррекция в нефти и на зарубежном рынке акций будет быстротечной».