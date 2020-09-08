Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,32% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 941,64 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,37% и равнялся 2 941,64 пункта.

Настроение на мировых рынках на утро вторника сложилось умеренно позитивное, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Так, поясняет он, большинство азиатских площадок демонстрируют рост, восстанавливаются фьючерсы на основные американские индексы, а на рынке энергоносителей наметилась консолидация.

«На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше уровней закрытия понедельника, после чего он перейдет в боковое движение. При этом ближе к вечеру, в ожидании возвращения на рынки американских игроков, активность инвесторов и волатильность начнут нарастать. Однако в ходе торгов отсутствие важной макроэкономической статистики не даст поводов мировым рынкам для существенного направленного движения. В результате ожидаем, что в рамках дня индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2 900—2 950 пунктов», — комментирует эксперт.