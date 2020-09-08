Фондовые торги в РФ завершились во вторник в ощутимом минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,48% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 888,79 пункта. Индекс РТС рухнул на 2,38% — до отметки 1 189,47.

Бумаги «Яндекса» потеряли в цене 4,72%, Mail.ru — 3,3%, «Газпрома» — 2,52%, «Полюса» — 2,39%, Сбербанка — 1,84%, «ЛУКОЙЛа» — 1,77%, МТС — 0,98%, «Норильского никеля» — 0,72%, «Магнита» — 0,45%, Московской биржи — 0,38%.



«На российском фондовом рынке все активнее работают «медведи». Постепенное ухудшение внешнего фона, которое мы наблюдали уже несколько дней, переросло в полноценный негатив, а падающая камнем вниз нефть только добавила красок распродаже», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, «по сути сработал эффект снежного кома. К разговорам относительно вероятного усиления антироссийских санкций, которые звучали в фоновом режиме, прибавились страхи по поводу просадки спроса на нефть. Дальше перекупленные рынки и дорогие бумаги сделали свое дело и пошли вниз».



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов напоминает об уходе цены нефти во вторник до уровня ниже 40 долларов впервые с середины июня. «В отсутствие сильных новостей игроки рынка переоценивают среднесрочную стоимость контрактов на Brent в сторону снижения — вслед за Саудовской Аравией, которая удешевила ценники в договорах на октябрь. Ближайшим уровнем поддержки для нефти Brent послужат 37 долларов. Для более глубокого снижения должны быть более существенные факторы. До конца недели ожидаем стабилизации выше 42,3 доллара за баррель», — пишет эксперт.



«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник опустились ниже 2 900 и 1 200 пунктов, подавая сигналы в пользу развития нисходящего движения в район 2 800 и 1 110 пунктов соответственно. Теперь можно говорить о том, что на российских площадках развивается не только краткосрочный, но и среднесрочный нисходящий тренд, который в ближайшие дни рискует усилиться», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.