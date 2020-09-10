В отделениях Альфа-Банка поток клиентов — физических лиц во время кризиса за две-три недели вернулся почти к докризисному уровню, рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Владимир Верхошинский в интервью РБК . По его словам, сейчас «буквально из каждого утюга звучит, что уровень цифровизации во время карантина вырос», но есть более интересный тренд, о котором не говорят.

«Выросла ценность человеческого, физического общения. Когда банки закрыли многие свои отделения, а мы не закрыли, у нас клиентопоток буквально на неделю упал, а потом достаточно быстро, за две-три недели, вернулся почти к докризисному уровню. Несмотря на риск заболеть, люди приходили в отделение, хотя у них была возможность сделать все онлайн. Живое человеческое общение — это роскошь и ценность, именно поэтому мы верим в нашу концепцию phygital, сочетание физического и цифрового опыта, и вкладываемся в наши отделения нового формата. Возможно, через десять лет их не будет. Но на следующие три — пять лет отделения банков будут очень важны. Полностью цифровые банки не могут дать человечеству нормального контакта. Это наше конкурентное преимущество», — пояснил Верхошинский.

Сотрудникам Альфа-Банка разрешили не возвращаться в офисы до конца 2020 года Все могут продолжать работать удаленно.

Также, по его мнению, ЦБ и правительству в период пандемии удалось быстро отработать предложения по разным мерам поддержки граждан. Эти меры стимулировали банки сделать свои дополнительные многочисленные продукты и сервисы.

«Доля розничных клиентов, вышедших на первую просрочку после «кредитных каникул», составляет около 12% по сравнению с 6% до кризиса: то есть люди берут кредит, через месяц надо платить, и в обычные времена примерно 6% из них не платят. Сегодня это не половина и даже не четверть, а лишь 12—13% заемщиков, взявших «кредитные каникулы» во время пандемии. Это хорошие новости. В целом реструктуризацией воспользовались порядка 85 тысяч наших клиентов — физических лиц. На каждого человека, оформившего государственные «кредитные каникулы», приходится 30—40 воспользовавшихся собственными программами Альфа-Банка», — отметил глава кредитной организации.

По его словам, в Альфа-Банке также используют сложные скоринговые модели, в целом на пике пандемии уровень одобрения снизился где-то на 25—30% в зависимости от продукта. Сейчас кредитная организация постепенно возвращается к докризисному уровню одобрения.