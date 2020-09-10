Центробанк России решил публиковать будущую траекторию ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза, говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».



«Банк России принял решение о расширении коммуникации макроэкономического прогноза, включая публикацию траектории ключевой ставки», — говорится в документе. В каком формате будет выходить публикация, регулятор решит в ближайшее время.

В 2021 году ЦБ планирует провести восемь заседаний совета директоров по ключевой ставке. Среднесрочный макроэкономический прогноз публикуется четыре раза в год вместе с пресс-релизом о ключевой ставке: в феврале, апреле, июле и октябре.