Фондовые торги в РФ открылись в понедельник в «зеленой зоне», показывают данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи на 10:04 мск прибавил 0,53%, составив 2 925,9 пункта. Индекс РТС повысился на 0,96% — до отметки 1 234,76.

«В ходе предстоящей недели на мировых рынках могут вновь преобладать продажи. Поводом для подобного развития событий может стать отсутствие движения по принятию нового пакета помощи для американской экономики… Давление на рисковые активы окажет ситуация с распространением коронавируса в мире… Также важным фактором останется развитие отношений между США и Китаем, что, в случае роста напряженности, может привести к дополнительному давлению на широкий спектр активов», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Несмотря на сохраняющиеся риски, настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. Активно растут азиатские площадки... Подтягиваются фьючерсы на основные американские индексы. Умеренный подъем демонстрирует рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 40 долларам за баррель. На таком фоне на старте торгов на российском рынке ожидаем преобладания покупок… Однако в дальнейшем нельзя исключать ухудшения настроений на рынках, что ближе к вечеру окажет давление на наши бумаги и приведет к компенсации части утреннего роста», — написал эксперт перед началом торгов.

«Утром российские фондовые индексы…, вероятно, умеренно вырастут вслед за улучшением зарубежных настроений. Если санкционная риторика против РФ не усилится…, акции в ближайшие дни будут пытаться укрепить свои позиции», — прогнозировала до старта сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

