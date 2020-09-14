Банк России установил официальные курсы валют на 15 сентября.

Курс доллара понизился на 17,48 копейки, составив 74,7148 рубля (74,8896 рубля на 14 сентября). Курс евро опустился на 9,49 копейки до 88,5819 рубля (с 88,6768 рубля на 14 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,13 рубля (плюс 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:34 мск стоил 89,07 рубля (плюс 22 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,58 до 75,14 рубля за доллар и от 88,4 до 89,1 рубля за евро.