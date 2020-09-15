Минэкономразвития планирует в 2020 году отработать механизм заключения соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК) в ручном режиме, хотя подзаконная база, необходимая для их реализации, пока не готова, а в следующем — перевести его в электронный формат, скорректировав нормативно-правовую базу с учетом потребностей бизнеса. Об этом пишет «Коммерсант» . Два ключевых проекта постановления правительства (о временном порядке заключения СЗПК и временном предоставлении субсидий) уже прошли почти все межведомственные согласования.

Заявительный порядок участия в СЗПК и двойное подтверждение обоснованности расходов госэкспертизой и технологическим и ценовым аудитом будут сохранены. Предполагается, что финансирование гарантий для проектов СЗПК будет происходить не за счет бюджетных обязательств, а за счет вновь поступающих налогов от проектов. Сам механизм возмещения затрат будет скорректирован. Минэкономразвития подтвердило планы использовать налоговый вычет.

Власти указывают, что бизнес воспринимает закон о СЗПК как «защитный, предпринимательский» и активно готовит в него предложения — например, по уменьшению пороговых объемов капвложений, расширению доступных для СЗПК отраслей, а также предложения по концессионным соглашениям (право пользоваться льготами концессий). Для скоординированной работы с инвесторами планируется создать Агентство инвестиционного развития на базе АНО «Инвестиционно-технологическое развитие».