Для содействия перезапуску инвестиционного цикла в России будет создано Агентство инвестиционного развития, его генеральным директором будет назначен первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов. Об этом, как сообщается на сайте Минэкономразвития, заявил глава МЭР Максим Решетников в ходе рабочего визита в Калугу.

Агентство будет создано на базе АНО «Инвестиционно-технологическое развитие». Основные задачи агентства — поддержка реализации в России новых инвестпроектов, сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В том числе агентство будет заниматься подготовкой предложений по совершенствованию профильного законодательства.

«Агентство должно будет не только развивать существующую в России инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов, но и выступать посредником в диалоге между государством и бизнесом, а также оказывать другую поддержку инвесторам, включая помощь в привлечении финансирования для конкретных проектов», — сообщил министр.



В релизе МЭР в том числе сообщается, что Решетников посетил строительную площадку компании «Кроношпан Калуга» (Kronospan) — одного из резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга». Компания выразила желание стать потенциальным заявителем на заключение СЗПК. Речь идет об инвестиционном проекте по производству и реализации древесных плит общей стоимостью 12,5 млрд рублей. После выхода предприятия, запуск которого планируется в 2021 году, на плановые показатели ежегодный оборот в Калужской области составит 8,1 млрд рублей с долей экспорта 50%.

