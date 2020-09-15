Российские фондовые индексы растут в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 935,19 пункта. Индекс РТС повысился на 0,39% — до уровня 1 233,28.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед началом торгов она сделала предположение, что утром российские фондовые индексы, скорее всего, «не покажут существенных изменений и будут ждать сообщений из-за рубежа». «Основными драйверами настроений на отечественных биржах остаются санкционные новости и нефтяные котировки. Последние находятся у важных среднесрочных уровней и все больше рискуют перейти к более масштабному снижению, что при прочих равных ухудшает перспективы российских акций», — говорится в комментарии.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова также перед началом торгов указывала, что «российский фондовый рынок имеет все шансы на положительное открытие… за счет стабильной внешней конъюнктуры». «На площадках все спокойно доброжелательно, и это позволяет оставлять без внимания вялую нефть», — поясняла она.

«На рынке нефти происходит кое-что очень увлекательное, — обращает внимание Бодрова. — Сектор полностью игнорирует информацию о том, что в Мексиканском заливе приостанавливается добыча на части проектов из-за проходящего урагана, — в обычное время это вполне себе «бычий» драйвер, который отлично толкает цены на сырье вверх. Но 2020 год сам по себе необычен. Баррель Brent этот катализатор игнорирует, утром во вторник торгуется ниже 40 долларов, как и накануне, и пока не демонстрирует сколько-нибудь выраженных признаков готовности дорожать. Нет заметных реакций в нефти и на фоне опубликованной утром статистики из Китая. Так, промышленное производство в стране в июле расширилось на 5,6% в годовом сопоставлении против прироста ранее на 4,8% год к году. Представленные данные лучше ожиданий, предполагавших подъем на 5,1% год к году. Увеличение активности в промпроизводстве в Поднебесной может быть опережающим сигналом для всей экономики, указывающим на ее восстановление, и тогда нефть тоже должна бы дорожать в ожидании роста спроса, но нет. Рынок ждет встречи ОПЕК+, хотя тут вряд ли можно придумать что-то новое».

