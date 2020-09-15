Наблюдательный совет «ДОМ.РФ» рекомендовал общему собранию акционеров компании направить 14,9 млрд рублей на выплату дивидендов в бюджет РФ в 2020 году. Об этом во вторник сообщили в компании.

Дополнительно в соответствии с отдельными решениями правительства России «ДОМ.РФ» направит 2,1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комфортной городской среды. Также институт развития предоставит финансовую помощь жилищно-строительному кооперативу «Остров» в размере 1,6 млрд рублей для завершения строительства жилья сотрудникам Дальневосточного федерального университета.

Кроме того, наблюдательным советом рекомендовано направить 1,6 млрд рублей в качестве имущественного взноса в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства на финансирование расходов, связанных с осуществлением функций и полномочий публично-правовой компании и обеспечением ее текущей деятельности.

Таким образом, совокупный объем распределения составит 20,2 млрд рублей, или 99% чистой прибыли «ДОМ.РФ» за 2019 год в соответствии с МСФО.



В общей сложности c 2015 года на выплату дивидендов в федеральный бюджет компания направит 52,8 млрд рублей.